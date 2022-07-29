Kocaeli'de, üçüncü çocuğuna hamile olan eşi evi terk ettikten sonra kocanın cesedi bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de, üçüncü çocuğuna hamile olan eşi evi terk ettikten sonra kocanın cesedi bulundu

29.07.2022 09:46

Çayırova ilçesinde bir aile faciası yaşandı. Hamile eşi evi terk eden 35 yaşındaki şahıs kendi evinde ölü bulundu. Cesetle ilgili inceleme başlatan ekipler, Özcan'ın intihar ettiği üzerinde duruyor. Ekiplerin çalışmalarının ardından, Özcan'ın cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 39 Sokak üzerinde bulunan evinde yaşayan Yaşar Özcan (35) isimli bir vatandaştan ev sahibi ve yakınları haber alamadı. Bunun üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Özcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekiplerin çalışmalarının ardından, Özcan'ın cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Öte yandan, Yaşar Özcan'ın 2 çocuğu olduğu ve eşinin 3. çocuğa hamile olduğu öğrenildi. Gece saatlerinde Özcan ve eşinin tartıştığı, bunun üzerine eşinin evi terk ederek memleketine gittiği belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan ekiplerin, Özcan'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Üçüncü çocuğuna hamile olan eşi ev terk etti, kendisi ölü bulundu
Üçüncü çocuğuna hamile olan eşi ev terk etti, kendisi ölü bulundu
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Kaynak: İHA

Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de, üçüncü çocuğuna hamile olan eşi evi terk ettikten sonra kocanın cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de, üçüncü çocuğuna hamile olan eşi evi terk ettikten sonra kocanın cesedi bulundu - Son Dakika
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