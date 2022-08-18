Kocaeli'de hurda yüklü tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de hurda yüklü tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü

18.08.2022 19:20
Kocaeli'de hurda yüklü tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hurda taşıyan bir tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde hurda taşıyan bir tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü.

Anadolu Otoyolu D-100 bağlantı yolu istikametinde ilerleyen M.A. idaresindeki 34 JY 7520 plakalı tırın dorsesinin lastiği bilinmeyen sebeple alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli müdahalesi sonrası lastikte çıkan yangın dorseye ulaşmadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle yolda kısa süreli araç kuyruğu oluştu.

YORUMLAR
500
Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de hurda yüklü tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
18:01 Göztepe'nin devir işlemlerinde sona gelindi! Türk futbolundaki ilk yabancı yatırımcı Rasmus Ankersen olacak
17:51 2 yaşındaki çocuğun "ayaklar" kelimesi hayat kurtardı! Alzheimer hastası kadın günler sonra bulundu
17:17 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin basın toplantısında yaptığı hareket siyah-beyazlı taraftarları sinirlendirdi
17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ve Guterres görüşmesi sona erdi!
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:22 30'a yakın üründe indirimli satış başlamıştı! Tarım Kredi marketlerinde tarihi geçmiş ürünler bulundu
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 19:20:50. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de hurda yüklü tırın lastiğinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement