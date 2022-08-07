Kazada ağır yaralanan Yunus Ç. Farabi Devlet Hastanesi 'ne, Aziz Mahmut S. de Fatih Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi.

Emniyet şeridinin olmadığı yerde lastiğini kontrol etmek için durunca kazaya sebep oldu

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de trafik kazasında iki motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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