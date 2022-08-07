Kocaeli'de trafik kazasında iki motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de trafik kazasında iki motosikletin sürücüsü yaralandı

07.08.2022 14:49
Kocaeli'de trafik kazasında iki motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan iki motosikletin sürücüsü tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyreden Yunus Ç'nin kullandığı 34 AZ 7161 plakalı motosiklet, Akse Mahallesi mevkisinde aynı yöne giden bir hafif ticari araçla çarpışarak yere savruldu.

Sürüklenen motosiklet, arkadan gelen Aziz Mahmut S'nin kullandığı 07 FAN 22 plakalı başka bir motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Yunus Ç. Farabi Devlet Hastanesi'ne, Aziz Mahmut S. de Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Ulaşım motosikletlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.

YORUMLAR
500
Emniyet şeridinin olmadığı yerde lastiğini kontrol etmek için durunca kazaya sebep oldu Emniyet şeridinin olmadığı yerde lastiğini kontrol etmek için durunca kazaya sebep oldu Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı Kocaeli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Çayırova, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de trafik kazasında iki motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:10 Galatasaray ve Beşiktaş takipteydi! Isco rotasını başka yöne kırdı
13:48 "KPSS skandalının arkasında FETÖ mü var?" sorusuna AK Partili Kandemir'den yanıt: Hep birlikte göreceğiz
13:20 "Göğüslerin harika, üstsüz poz verir misin?" diyen takipçisine Gülben Ergen yanıt verdi: Vermem
13:20 Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir belediyeleri de Halk Ekmek'e zam yaptı! Fırın fiyatına yaklaştı
12:57 Koruması gazeteci Latif Şimşek'i darbeden Cemal Enginyurt hakkında soruşturma başlatıldı
12:48 Ebru Şancı Öztürk ölümden döndü: Bedenim iyileşti ruhum iyileşmedi
12:46 Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i
12:44 İstanbul'da 20 yaşındaki genci işkenceyle öldürüp evinin önüne attılar! Cenazesi Mardin'e gönderildi
12:25 2.5 yaşında katledilen Müslüme Yağal'ın bilirkişi raporu vahşeti kanıtladı: Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmüş
12:16 Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 14:49:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de trafik kazasında iki motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement