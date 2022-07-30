Kocaeli'de samanlıkta çıkan ve kümese sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de samanlıkta çıkan ve kümese sıçrayan yangın söndürüldü

30.07.2022 22:14
Kocaeli'de samanlıkta çıkan ve kümese sıçrayan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde samanlıkta çıkarak bitişiğindeki tavuk ve ördeklerin bulunduğu kümese sıçrayan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde samanlıkta çıkarak bitişiğindeki tavuk ve ördeklerin bulunduğu kümese sıçrayan yangın söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi Ceyda Sokak'taki samanlıkta yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler samanlığın bitişiğindeki tavuk ile ördeklerin bulunduğu kümes ve yanındaki evin çatı kısmına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Samanlar iş makinası ile güvenli bölgeye aktarılırken yangın ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında samanlık ve kümes kullanılamaz hale gelirken evin çatı kısmında hasar oluştu. 10 ördek yavrusu ise telef oldu.

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Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de samanlıkta çıkan ve kümese sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de samanlıkta çıkan ve kümese sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika
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