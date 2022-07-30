Yangında samanlık ve kümes kullanılamaz hale gelirken evin çatı kısmında hasar oluştu. 10 ördek yavrusu ise telef oldu.

Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de samanlıkta çıkan ve kümese sıçrayan yangın söndürüldü - Son Dakika

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