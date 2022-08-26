Kocaeli'de ilginç kaza: Yoldan çıkan minibüs deponun çatısına çarptı - Son Dakika
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Kocaeli'de ilginç kaza: Yoldan çıkan minibüs deponun çatısına çarptı

26.08.2022 01:00
Kocaeli'de ilginç kaza: Yoldan çıkan minibüs deponun çatısına çarptı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bir firmanın deposunun çatısına çarptı.

Kocaeli'de ilginç kaza: Yoldan çıkan minibüs deponun çatısına çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bir firmanın deposunun çatısına çarptı.

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi, Şekerpınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B. idaresindeki 41 UR 471 plakalı Fiat marka panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıktı. Kaldırımı aşan minibüs, Şenpiliç'e ait boş olduğu öğrenilen deponun çatısına çarparak durabildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, sürücüyü çatıdan indirdi. Sürücü Hüseyin B., kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Çatıyla kaldırım arasında askıda kalan minibüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de ilginç kaza: Yoldan çıkan minibüs deponun çatısına çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de ilginç kaza: Yoldan çıkan minibüs deponun çatısına çarptı - Son Dakika
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