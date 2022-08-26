Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi, Şekerpınar Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin B. idaresindeki 41 UR 471 plakalı Fiat marka panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıktı. Kaldırımı aşan minibüs, Şenpiliç 'e ait boş olduğu öğrenilen deponun çatısına çarparak durabildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, sürücüyü çatıdan indirdi. Sürücü Hüseyin B., kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Çatıyla kaldırım arasında askıda kalan minibüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Çayırova, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'de ilginç kaza: Yoldan çıkan minibüs deponun çatısına çarptı - Son Dakika

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