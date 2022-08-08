Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

08.08.2022 19:23
Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobille çarpışan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ters yönde ilerleyen otomobille çarpışan araçtaki 2 kişi yaralandı.

Atatürk Mahallesi Abdurrahman Korhan Caddesi'nde ters yönde ilerleyen M.G. idaresindeki 34 Z 9017 plakalı otomobil, A.K. idaresindeki 06 AIA 11 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada 06 AIA 11 plakalı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de ters yönde ilerleyen otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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