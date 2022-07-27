İntihar etmek için çatıya çıkan şahıs saatler sonra zor ikna edildi! 30 yıldır çalıştığı işten çıkarılmış - Son Dakika
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İntihar etmek için çatıya çıkan şahıs saatler sonra zor ikna edildi! 30 yıldır çalıştığı işten çıkarılmış

27.07.2022 12:15

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde intihar etmek için çatıya çıkan şahıs, ekiplerin 3 saat süren ikna çalışmaları sonucu indirildi. Şahsın 30 yıldır çalıştığı işinden çıkarıldığı için intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 30 yıldır çalıştığı işinden çıkarılan bir şahıs, intihar etmek için çatıya çıktı. Şahıs, ekiplerin 3 saatli çalışmalarının ardından ikna edilerek aşağıya indirildi.

30 YILDIR ÇALIŞTIĞI İŞTEN KOVULDU

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yıldır çalıştığı işinden atıldığı öğrenilen Neşat A., intihar etmek için bir binanın çatısına çıktı. Bu durumu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

30 yıldır çalıştığı işten atılınca intihar etmek için çatıya çıkan şahıs 3 saatte ikna oldu

3 SAATTE İKNA OLDU

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, Neşat A.'yı ikna edebilmek için yoğun çaba sarf etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilen şahıs, çatıdan aşağıya indirildi. Ambulansa bindirilen Neşat A., daha sonra hastaneye sevk edildi.

30 yıldır çalıştığı işten atılınca intihar etmek için çatıya çıkan şahıs 3 saatte ikna oldu
30 yıldır çalıştığı işten atılınca intihar etmek için çatıya çıkan şahıs 3 saatte ikna oldu
30 yıldır çalıştığı işten atılınca intihar etmek için çatıya çıkan şahıs 3 saatte ikna oldu
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Kaynak: İHA

Fatih Sultan Mehmet, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İntihar etmek için çatıya çıkan şahıs saatler sonra zor ikna edildi! 30 yıldır çalıştığı işten çıkarılmış - Son Dakika

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SON DAKİKA: İntihar etmek için çatıya çıkan şahıs saatler sonra zor ikna edildi! 30 yıldır çalıştığı işten çıkarılmış - Son Dakika
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