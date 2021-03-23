Darıca ilçesinde 5 bina karantinaya alındı - Son Dakika

Darıca ilçesinde 5 bina karantinaya alındı
23.03.2021 23:35
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 bina karantinaya alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 5 bina karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan mahallelerde bazı binalarda yaşayan kişilerin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Buna göre Piri Reis, Osmangazi ve Nene Hatun mahallelerindeki 5 binada karantina uygulanmasına karar verildi.
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