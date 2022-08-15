Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

15.08.2022 18:26
Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Buğra Barış Kurt'un (18) kullandığı 41 ACD 561 plakalı motosiklet, Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenerek ağır yaralanan sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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