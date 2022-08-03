Bahçıvan olarak çalıştığı villanın havuzunda can verdi - Son Dakika
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Bahçıvan olarak çalıştığı villanın havuzunda can verdi

03.08.2022 18:20
Bahçıvan olarak çalıştığı villanın havuzunda can verdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bahçıvan olarak çalıştığı villanın havuzuna düşen şahıs, hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bahçıvan olarak çalıştığı villanın havuzuna düşen şahıs, hayatını kaybetti.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskihisar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir villada bahçıvan olarak çalışan Yılmaz Çakıllar (54), bahçede bulunan havuza düştü. Çakıllar'ın düştüğünü gören eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, havuzdan çıkarılan şahsı ambulansa aldı. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Çakıllar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Çakıllar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Eskihisar, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bahçıvan olarak çalıştığı villanın havuzunda can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçıvan olarak çalıştığı villanın havuzunda can verdi - Son Dakika
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