KIRAATHANEDE 2 KARDEŞİ TABANCAYLA VURDULAR - Son Dakika
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KIRAATHANEDE 2 KARDEŞİ TABANCAYLA VURDULAR

05.09.2022 15:50
KIRAATHANEDE 2 KARDEŞİ TABANCAYLA VURDULAR

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir kıraathanede çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vuruldu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, bir kıraathanede çıkan kavgada 2 kardeş tabancayla vuruldu. Yaralanan 2 kardeş tedavi altına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. Kıraathane içerisinde C.D. ve O.D. kardeşler ile F.S. ve V.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine, F.S. ve V.Y. kardeşlerden biri belindeki tabancayı çıkararak 2 kardeşe kurşun yağdırdı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan C.D. ve O.D. hayata kaldırıldı. F.S ve V.Y. olay yerinden kaçtı. V.Y. birkaç kilometre uzaklıktaki Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. V.Y. gözaltına alınırken, F.S.?yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Yaşlı adamı dolandıran zanlı pişkinlikte sınır tanımadı: Yakışıklı çıkart ha Yaşlı adamı dolandıran zanlı pişkinlikte sınır tanımadı: Yakışıklı çıkart ha Kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı Kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı
Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRAATHANEDE 2 KARDEŞİ TABANCAYLA VURDULAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: KIRAATHANEDE 2 KARDEŞİ TABANCAYLA VURDULAR - Son Dakika
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