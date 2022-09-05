Kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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Kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

05.09.2022 15:22
Kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Osman Gazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katındaki kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıraathanede C.D. ve O.D. isimli kardeşler ile F.S. ve V.Y., isimli bir şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesiyle birlikte şahıslardan birisi yanında getirdiği tabancayla iki kardeşe kurşun yağdırdı. Yaralanan iki kardeş, kanlar içinde yere yığılırken, F.S. ve V.Y. isimli şahıslar olay yerinden kaçtı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaçan şahsı yakalayabilmek için polis ekipleri çalışma başlattı. Aracıyla kaçan V.Y., olay yerinden birkaç kilometre uzaklıktaki Yelkenkaya Caddesi üzerinde yakayı ele verdi. V.Y. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, F.S. isimli şahsı yakalamak için ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıraathanede çıkan silahlı kavgada 2 kardeş yaralandı - Son Dakika
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