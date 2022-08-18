6 ay ve 6 bin kilometre şartı için oto galericilerden istek: Vatandaşlara da uygulansın

Kaynak: AA

Tragger, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de üzerine beton blok düşen kamyonetteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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