10 YIL SONRA SARI GAGALI LEYLEK SEVİNCİ - Son Dakika
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10 YIL SONRA SARI GAGALI LEYLEK SEVİNCİ

03.09.2022 10:06
10 YIL SONRA SARI GAGALI LEYLEK SEVİNCİ

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı gagalı leyleğin yavrusu yumurtadan çıktı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı gagalı leyleğin yavrusu yumurtadan çıktı. Yaklaşık 10 yıldır parkta yaşayan sarı gagalı leylek ailesinden bu yıl ilk defa 1 yavru leylek aileye katıldı. Darıca Hayvanat Bahçesi Kanatlı Hayvan Bakıcısı Çağatay Tokuş, İki çift leylek kuluçkaya yattı ve sadece birinden yavru alabildik dedi. Darıca'da bulan Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nda 260 türden yaklaşık 3 bine yakın hayvan bulunuyor. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve Güney Afrika'dan yaklaşık 10 yıl önce parka getirilen 4 sarı gagalı leylek ailesine yeni bir üye katıldı. 2 leylek kuluçkaya yatarken, 1 yavru oldu. 2 aylık olan ve henüz cinsiyeti belirlenemeyen yavru leyleğe önümüzdeki günlerde isim verileceği belirtildi. Bu yıl ilk defa sarı gagalı leyleklerden yavru alabildiklerini belirten Veteriner Teknikeri ve Darıca Hayvanat Bahçesi Kanatlı Hayvan Bakıcısı Çağatay Tokuş, 10 yıldır baktığımız sarı gagalı leyleklerden bu yıl ilk defa yavru aldık. Kaçak avlanmadan dolayı nesli tehlike altında olan bir hayvan. Daha önce yuva yaparak kuluçkaya yattıklarını gözlemliyorduk, fakat bu yıl ilk defa yavru alabildik. İki çiftimiz kuluçkaya yattı birinden yavru alabildik. Leylekleri balıkla besliyoruz. Bu doğum gerçekleşince hayvanat bahçesindeki tüm personelimiz sevindi. Bu hayvanlar 10 yıldır bizimle birlikteler ve parkımıza mutluluk getirdi. dedi. AFRİKA GRİ BOYNUZLU KUŞ Dünya üzerinde bulunan 62 boynuzlu kuş türünden biri olan ve kül rengi gagasının üzerindeki beyaz lekesiyle tüm diğer boynuzlu kuşlardan ayrılan Afrika gri boynuzlu kuş ailesine de yeni bir üye katıldı. 2018 yılında hayvanat bahçesine getirilen kuş kuluçka süresini başarıyla tamamlarken, dişi bir yavru dünyaya geldi. Yavru Afrika gri boynuzlu kuşun sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ettiğini belirten kanatlı hayvan bakıcısı Atilla Bostancı, 3 aylık Afrika gri boynuzlu kuşu doğum yaptı. Dişi kuş uygun yuvaya yerleşir ve erkek kuşta kil ve çamurdan oluşan toprak parçasıyla yuvanın ağzını kapatır. Çok küçük bir bölümünü de açık bırakır. Buradan erkek kuş dişi kuşu beslemeye başlar. Yavru doğana kadar besleme devam eder. Yavru belirli bir ergenliğe ulaşınca çamur kırılır. Şuan yavru sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyor. diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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