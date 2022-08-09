Elektrik telleri birbirine çarpınca trafo patladı - Son Dakika
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Elektrik telleri birbirine çarpınca trafo patladı

09.08.2022 09:55
Elektrik telleri birbirine çarpınca trafo patladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde elektrik tellerinin birbirine çarpması neticesinde patlayan trafoda çıkan yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde elektrik tellerinin birbirine çarpması neticesinde patlayan trafoda çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Piri Reis Mahallesi Ermiş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan elektrik tellerinin birbirine çarpması sonrasında trafodan patlama sesi duyuldu. Trafodan çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve elektrik firması yetkilileri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, trafoda çıkan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik firması yetkilileri ise zarar gören trafoyu onararak mahalleye yeniden elektrik vermesini sağladı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik telleri birbirine çarpınca trafo patladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elektrik telleri birbirine çarpınca trafo patladı - Son Dakika
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