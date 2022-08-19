Olay, gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan mermi, bir çiğ köfteci dükkanının camından girip duvara saplandı. Kavga eden kişiler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kavgada ateşlenen silahtan çıkan mermi, çiğköfteci dükkanına isabet etti - Son Dakika

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