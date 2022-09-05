Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada kahvehane işletmecisi iki kardeş yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada kahvehane işletmecisi iki kardeş yaralandı

05.09.2022 16:36
Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada kahvehane işletmecisi iki kardeş yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kahvehanede çıkan kavgada silahla yaralanan işletmeci iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kahvehanede çıkan kavgada silahla yaralanan işletmeci iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi Aşıroğlu Caddesi'nde kahvehane işleten C.D. ve kardeşi O.D. ile yanlarına gelen F.S. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.S. tabancayla iki kardeşi bacaklarından vurdu.

Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis araçla kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada kahvehane işletmecisi iki kardeş yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kocaeli'de çıkan silahlı kavgada kahvehane işletmecisi iki kardeş yaralandı - Son Dakika
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