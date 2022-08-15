Kiraya zam isteyen ev sahibinin oğullarını pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
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Kiraya zam isteyen ev sahibinin oğullarını pompalı tüfekle vurdu

15.08.2022 10:39
Kiraya zam isteyen ev sahibinin oğullarını pompalı tüfekle vurdu

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kiraya zam isteyen Mehmet Koç ile kiracısı Abdurrahman Karataş arasındaki tartışmaya çocukları da katıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, kiraya zam isteyen Mehmet Koç ile kiracısı Abdurrahman Karataş arasındaki tartışmaya çocukları da katıldı. Karataş'ın oğlu Ozan Karataş'ın pompalı tüfeği ateşlemesi sonucu Koç'un oğulları Ahmet Rasim Koç (30) ve Resul Koç (27) yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi İstasyon Caddesi Yarenler Sokak'ta meydana geldi. Ev sahibi Mehmet Koç'un kiranın artırılması yönündeki isteğine kiracısı Abdurrahman Karataş olumsuz cevap verince tartışma çıktı. Tartışmaya Abdurrahman Karataş'ın oğlu Ozan Karataş ile Mehmet Koç'un oğulları Ahmet Rasim Koç ve kardeşi Resul Koç da dahil oldu. Ev sahibi ve kiracılar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Ozan Karataş, eve girerek pompalı tüfeğiyle geri geldi. Pompalı tüfeği ev sahiplerine doğrultan Ozan Karataş'ı babası Abdurrahman Karataş engellemek istedi. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan saçmalar Ahmet Rasim Koç ile kardeşi Resul Koç'a isabet etti. Ahmet Rasim Koç yüzünden, Rasim Koç ise elinden yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Rasim Koç daha sonra plastik cerrahi için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, pompalı tüfekle ateş ederek 2 kardeşi yaralayan Ozan Karataş'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Ahmet Rasim, Mehmet Koç, Karataş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kiraya zam isteyen ev sahibinin oğullarını pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika

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