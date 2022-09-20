Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

20.09.2022 14:28

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde lastiği patlayan özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde lastiği patlayan özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde ilerleyen T.G. yönetimindeki 41 J 4017 plakalı özel halk otobüsü, lastiğinin patlaması üzerine kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki minibüse çarptı.

Kazada, sürücüsü T.G. ile yolculardan A.Ö. ve Y.M. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Fatih Sultan Mehmet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de özel halk otobüsünün park halindeki minibüse çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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