Aydınlatma direğine çarpan motokurye hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydınlatma direğine çarpan motokurye hayatını kaybetti

15.08.2022 18:25
Aydınlatma direğine çarpan motokurye hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde motokurye Buğra Barış Kurt (18), aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde motokurye Buğra Barış Kurt (18), aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, öğleden sonra Darıca Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Motokurye olarak çalışan Buğra Barış Kurt, cadde üzerinde dengesini kaybettikten sonra, aydınlatma direğine çarparak 41 ACD 561 plakalı motosikletinden düştü. Çarpmanın şiddetiyle başını asfalta çarpan motokurye, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Ambulans ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Buğra Barış Kurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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