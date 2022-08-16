Anne Dilek Kurt ve baba Seyfettin Kurt, burada taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA

Adli Tıp, Kocaeli, Darıca, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika

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