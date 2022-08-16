Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika
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Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

16.08.2022 15:54
Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi.

Dün kullandığı motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren Buğra Barış Kurt'un (18) cenazesi, Gebze Adli Tıp Kurumundan Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Gencin cenazesi, Bağlarbaşı Mahallesi Darıca Merkez Camisi'nde öğle vakti İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Balçık Mahallesi'nde bulunan Darıca Belediyesi mezarlığına defnedildi.

Anne Dilek Kurt ve baba Seyfettin Kurt, burada taziyeleri kabul etti.

Törene, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kurt'un yakınları katıldı.

Dün, Buğra Barış Kurt'un (18) kullandığı 41 ACD 561 plakalı motosiklet, Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde aydınlatma direğine çarpmış, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kurt, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

Adli Tıp, Kocaeli, Darıca, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi - Son Dakika
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