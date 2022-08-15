Direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

15.08.2022 17:42
Direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kaldırımdaki direğe çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken kaldırımdaki direğe çarpan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde 41 ACD 561 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Buğra Barış Kurt (18), kaldırımda bulunan direğe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Buğra Barış Kurt'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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