Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet yaşamdan kopardı - Son Dakika
Üye Girişi

Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet yaşamdan kopardı

16.08.2022 14:35

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kaldırımdaki direğe çarparak hayatını kaybeden motosikletin sürücü toprağa verildi. Bir restoranda garson olarak çalışan 18 yaşındaki gencin hayalini kurduğu motosikleti alabilmek için maaşını biriktirdiği ifade edildi.

Dün Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde edinilen bilgiye göre cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan Buğra Barış Kurt (18), kaldırımda bulunan direğe çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan genç yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet, 18 yaşındaki gencin sonu oldu

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet, 18 yaşındaki gencin sonu oldu

MAAŞINI BİRİKTİREREK SATIN ALMIŞ

Buğra Barış Kurt için bugün Bağlarbaşı Merkez Cami'de öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra, gencin babası Seyfettin Kurt, annesi Dilek Kurt, yakınları, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Gencin cenaze namazını Darıca İlçe Müftüsü Zeynel Abidin Çınar kıldırdı. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kurt'un tabutu omuzlar üzerinde cenaze aracına taşındı. Bir restoranda garson olarak çalışan Buğra Barış Kurt'un, hayalini kurduğu motosikleti alabilmek için maaşını biriktirdiği öğrenildi. Kurt'un kaza yaparak hayatını kaybettiği motosikleti yeni alması ise yürek burktu.

YORUMLAR
500
Maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu Maaşını biriktirip yeni aldığı motosikleti ölümüne sebep oldu Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi Kocaeli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi
Kaynak: İHA

Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet yaşamdan kopardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:28:34. #1.13#
SON DAKİKA: Maaşını biriktirip yeni aldığı motosiklet yaşamdan kopardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement