Motosikletle korkuluklara çarpan Muhammet Efe, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Motosikletle korkuluklara çarpan Muhammet Efe, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

07.09.2022 21:53
Motosikletle korkuluklara çarpan Muhammet Efe, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, motosikletle korkuluklara çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammet Efe Sevim (15), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, motosikletle korkuluklara çarpması sonucu ağır yaralanan Muhammet Efe Sevim (15), tedavi gördüğü hastanede 4 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 3 Eylül'de Darıca Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Efe Sevim yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkarak korkuluklara çarptı. Kazada Muhammet Efe Sevim ve motosiklette bulunan arkadaşı N.D. (14), yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan ve yoğun bakım ünitesinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren Muhammet Efe Sevim, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.


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Kaynak: DHA

Muhammet Efe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosikletle korkuluklara çarpan Muhammet Efe, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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