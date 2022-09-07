15 yaşında ehliyetsiz bindiği motosiklet ölümüne sebep oldu - Son Dakika
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15 yaşında ehliyetsiz bindiği motosiklet ölümüne sebep oldu

07.09.2022 21:03
15 yaşında ehliyetsiz bindiği motosiklet ölümüne sebep oldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan ve ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle yol kenarındaki demir korkuluklara çarpan ve ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk, hastanedeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 3 Eylül tarihinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca merkez istikametinde motosikletiyle seyir halinde olan Muhammet Efe Sevim (15), bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine motosiklet, kaldırıma çıkarak yol kenarındaki demir korkuluklara çarptı. Kazanın şiddetiyle sürücü Muhammet Efe Sevim ve motosiklette yolcu olarak bulunan N.D. (14) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 4 gündür yaşam mücadelesi veren Muhammet Efe Sevim, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Muhammet Efe, Kocaeli, Tuzla, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 15 yaşında ehliyetsiz bindiği motosiklet ölümüne sebep oldu - Son Dakika

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