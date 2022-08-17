Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

17.08.2022 20:17
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile çarpışarak devrilen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otomobil ile çarpışarak devrilen hafif ticari araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeyken Kaptan Sokak istikametine dönüş yapmakta olan Tuğba Nur D. idaresindeki 34 DTU 693 plakalı hafif ticari araç ile Bayramoğlu istikametinde seyir halinde olan Bayram Ö. yönetimindeki 01 ADF 025 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, yol kenarında bulunan duvara çarparak devrildi. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Oğuz P. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
TEM'de durdurulan araçtan 9 düzensiz göçmen çıktı, 2 şüpheli tutuklandı TEM'de durdurulan araçtan 9 düzensiz göçmen çıktı, 2 şüpheli tutuklandı Bisikletiyle gezerken hastanelik oldu Bisikletiyle gezerken hastanelik oldu
Kaynak: İHA

Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 02:29:44. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement