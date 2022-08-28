Otel odasında yakalanan oto hırsızının üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Otel odasında yakalanan oto hırsızının üzerinden uyuşturucu çıktı

28.08.2022 18:44
Otel odasında yakalanan oto hırsızının üzerinden uyuşturucu çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekipleri tarafından otel odasında yakalanan oto hırsızının üzerinden 18.37 gram uyuşturucu madde çıktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekipleri tarafından otel odasında yakalanan oto hırsızının üzerinden 18.37 gram uyuşturucu madde çıktı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Maral Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, oto hırsızlığı suçundan firari olan R.G. (33) isimli şahsın, sokak üzerinde bulunan otelde olduğuna dair ihbar aldı. İhbarı değerlendirerek adrese giden ekipler, şahsın bulunduğu odayı tespit etti. Odaya giren ekipler, R.G.'yi kıskıvrak yakaladı. Ekipler tarafından şahsın üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı toplam 18.37 gram metamfetamin olarak adlandırılan uyuşturucu madde çıktı. Uyuşturucu maddeye ekipler tarafından el konulurken, R.G. ve yanında bulunan O.K. (28) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otel odasında yakalanan oto hırsızının üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otel odasında yakalanan oto hırsızının üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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