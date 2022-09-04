Kocaeli'de psikolojik rahatsızlığı olan kişinin apartmanda çıkarttığı yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kocaeli'de psikolojik rahatsızlığı olan kişinin apartmanda çıkarttığı yangın söndürüldü

04.09.2022 00:48
Kocaeli'de psikolojik rahatsızlığı olan kişinin apartmanda çıkarttığı yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olan kişinin 4 katlı apartmanın ikinci katında çıkarttığı yangın söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olan kişinin 4 katlı apartmanın ikinci katında çıkarttığı yangın söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Bıldırcın Sokak'ta iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan F.A, tartıştığı ailesini apartmandan çıkartıp bulunduğu ikinci katta yangın çıkarttı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken apartmanın ikinci katında hasar oluştu.

Polis olay yerinden uzaklaşan şüpheli F.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de psikolojik rahatsızlığı olan kişinin apartmanda çıkarttığı yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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