Seyir halindeki minibüste yangın çıktı - Son Dakika
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Seyir halindeki minibüste yangın çıktı

04.08.2022 10:16
Seyir halindeki minibüste yangın çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeki minibüste yangın çıktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde seyir halindeki minibüste yangın çıktı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Yarenler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki M.E. idaresindeki 06 KA 0677 plakalı Volkswagen marka minibüsün motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracını park ederek motor kısmını kontrol etti. Aracının yandığını gören M.E., yangına ilk olarak kendisi müdahale etmek istedi. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Baraka alev alev yandı Baraka alev alev yandı Fuardaki metruk binada yangın çıktı Fuardaki metruk binada yangın çıktı
Kaynak: İHA

Volkswagen, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki minibüste yangın çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeki minibüste yangın çıktı - Son Dakika
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