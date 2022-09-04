'KEDİLERİ BESLERSİNİZ' DİYEREK EVİNE ÇAĞIRDIĞI ÇOCUĞA TACİZDE BULUNDU - Son Dakika
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'KEDİLERİ BESLERSİNİZ' DİYEREK EVİNE ÇAĞIRDIĞI ÇOCUĞA TACİZDE BULUNDU

04.09.2022 11:35

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sokakta kedileri seven iki kardeşi, "Gelin size et vereyim, kedileri beslersiniz" diyerek eve çağıran, 7 yaşındaki kız çocuğunu evde tutup, 8 yaşındaki ağabeyini ise kedilere bakması için dışarı gönderen Mustafa S.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, sokakta kedileri seven iki kardeşi, "Gelin size et vereyim, kedileri beslersiniz" diyerek eve çağıran, 7 yaşındaki kız çocuğunu evde tutup, 8 yaşındaki ağabeyini ise kedilere bakması için dışarı gönderen Mustafa S. (60), kıyafetlerini çıkardığı çocuğun cep telefonuyla görüntüsünü çekti. Mustafa S. çocuğun annesinin evine gelmesiyle yarı çıplak vaziyette kapıyı açınca mahalleli linç girişiminde bulundu. Gözaltına alınan Mustafa S. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Cami Mahallesi'nde meydana geldi. 7 yaşındaki F.E.K. ve 8 yaşındaki ağabeyi E.K., anneleri T.K.'den izin alarak sokakta oyun oynarken, evlerinin alt sokağında bulunan sokaktaki kedileri sevdi. İddiaya göre, bu sırada apartmanın giriş katında oturan Mustafa S. çocuklara seslenerek, "Gelin size et vereyim, kedileri beslersiniz" diyerek kardeşleri evine çağırdı. Mustafa S. kız çocuğunu evine alırken, ağabeyini ise kedilere bakması için geri gönderdi. Mustafa S. kız çocuğunu çırılçıplak soyarak cep telefonuyla görüntülerini çekip, çocuğu elle taciz etti. Çocuklarının gelmemesi üzerine telaşlanan T.K. sokağa geldiğinde oğluna kız kardeşinin nerede olduğunu sordu. Kızının evde olduğunu öğrenen T.K. zile bastı. Bu sırada evin kapısının önünde toplananlar kapıya vurmaya başladı. Yarı çıplak vaziyette kapıyı açan Mustafa S.'yi görenler linç girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen polis ekipleri, Mustafa S.'yi linç edilmekten kurtararak, gözaltına aldı. Mustafa S.'nin cep telefonuna el konuldu. Polis, ailenin şikayeti üzerine ifadelerini aldı. Küçük çocuğun ise pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Mustafa S., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ÇOCUKLARI 'ET VEREYİM, KEDİLERİ BESLEYİN' DİYE KANDIRIYOR'

Kızının kedileri sevdiğini belirten baba C.K., "Bizim kız kedileri çok sever, onlarla oynar ve besler. Her zamanki gibi bir arka sokakta kedilerin toplandığı bir alan var, bizim çocuklar da kedileri beslemeye ve sevmeye gitti. O arada tanımadığım bir şahıs tarafından çocuklar, 'Gelin ben size et vereceğim, siz kedileri besleyin' diye kandırılıyor. Adam bunları evlerine götürmüş. Bu sırada kızımı içeri alıyor, ağabeyini de, 'Sen git kedileri tut getir ben et hazırlayacağım' diyerek gönderiyor. Sonra oğlum kapıya vuruyor, kapıyı açmıyor. O arada bizim hanım da telaşlanıyor. Kapı açılınca, 'Siz ne yapıyorsunuz?' dedikten sonra kızı dışarı çıkarttı, o arada da adamın üstü çıplaktı, benim eşim, komşularım hepsi bunu gördü. Kızın fotoğraflarını çekmiş, mahrem yerlerine dokunarak taciz etmiş. Yani, Allah'tan yetiştik, Allah korusun eğer yetişmeseydik, kötü şeyler de olabilirdi. Kızımla konuştuk aynı şeyleri anlattı. Biz, görgü tanıklarıyla birlikte ifade verdik, polise şikayette bulunduk. Bu tür adamların temizlenmesi lazım. Bu tip adamlar topluma zararlı insanlar" dedi.

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Kaynak: DHA

Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'KEDİLERİ BESLERSİNİZ' DİYEREK EVİNE ÇAĞIRDIĞI ÇOCUĞA TACİZDE BULUNDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'KEDİLERİ BESLERSİNİZ' DİYEREK EVİNE ÇAĞIRDIĞI ÇOCUĞA TACİZDE BULUNDU - Son Dakika
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