Yokuşta kayan kamyon dehşet saçtı - Son Dakika
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Yokuşta kayan kamyon dehşet saçtı

02.09.2022 12:13
Yokuşta kayan kamyon dehşet saçtı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sürücüsünün park edip bıraktığı hafriyat kamyonu, yokuştan kayarak önce iki otomobile çarptı, daha sonra ise oto yetkili servisin duvarına girdi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sürücüsünün park edip bıraktığı hafriyat kamyonu, yokuştan kayarak önce iki otomobile çarptı, daha sonra ise oto yetkili servisin duvarına girdi. 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Emek Mahallesi Berna Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan 41 R 0771 plakalı MAN marka hafriyat kamyonu, sürücüsü Ercan G. araçtan inip uzaklaştıktan sonra yokuş aşağıya kaymaya başladı. Bunun üzerine kamyon, önce iki otomobile daha sonra da bir oto yetkili servisinin yıkama bölümünün duvarına çarptı. Kazanın şiddetiyle o sırada yıkama bölümünde bulunan Seçkin Ö. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sokak güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün kamyonun tamiratıyla uğraştığı, daha sonra aracının kapısını kapatarak uzaklaştığı görülüyor. Ardından kaymaya başlayan kamyon, park halindeki iki araca ve iş yerinin duvarına çarpıyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yokuşta kayan kamyon dehşet saçtı - Son Dakika

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