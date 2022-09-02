Freni boşalan kamyon 2 otomobile ve iş yerine çarptı - Son Dakika
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Freni boşalan kamyon 2 otomobile ve iş yerine çarptı

02.09.2022 13:12

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sürücüsünün yokuşa park ettiği kamyon freninin boşalması sonucu hareket ederek 2 otomobile ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sürücüsünün yokuşa park ettiği kamyon freninin boşalması sonucu hareket ederek 2 otomobile ardından da bir iş yerinin duvarına çarptı. İş yerinde bulunan 1 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Emek Mahallesi Berna Sokak üzerinde meydana geldi. Ercan Güreşir, 41 R 0771 plakalı hafriyat kamyonunu yokuşta park ettikten sonra tamiratıyla uğraştı. Ercan Güreşir daha sonra yolun karşısında bulunan evine gitti. Freni boşalan kamyon bir anda hareket ederek park halindeki 2 otomobile daha sonra da oto servisinin duvarına çarptı. İş yerinde bulunan bir çalışan beton parçalarının üzerine gelmesi sonucu hafif yaralandı. Yaralanan kişi sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sürücünün evine gittiği, aracın hareket ederek otomobillere ve iş yerinin duvarına çarptığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Freni boşalan kamyon 2 otomobile ve iş yerine çarptı - Son Dakika

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