Kocaeli'de damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü

12.08.2022 15:58
Kocaeli'de damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı damadı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştığı damadı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kazım Karabekir Mahallesi Yenidevir Sokak'ta, eşi Zeynep E. ile boşanma aşamasında olan Murat E. ile kendisiyle konuşmak için gelen kayınpederi Cafer Tayyar Akçay arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu Murat E, kayınpederi Akçay'ı bıçakla, kavgayı ayırmaya çalışan eşini de çekiçle başına vurarak yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Akçay, ambulansla kaldırıldığı Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zeynep E. ise sevk edildiği Fatih Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Murat E'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

YORUMLAR
500
Yürürken dehşeti yaşamıştı, hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği ortaya çıktı Yürürken dehşeti yaşamıştı, hamile olduğu ve bebeğini kaybettiği ortaya çıktı İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten İzmitlilere Çağrı: 'Cumhuriyet Parkı'na Sahip Çıkalım' İzmit Belediye Başkanı Hürriyet'ten İzmitlilere Çağrı: 'Cumhuriyet Parkı'na Sahip Çıkalım'
Kaynak: AA

Kazım Karabekir, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:49 Fener'in eski futbolcusu Serhat Akın'dan Diego Rossi'ye çok sert sözler: İlk kargo uçağına bindirip göndermek gerekir
15:18 Real Madrid Başkanı Perez, taraftarın Ronaldo isteğine yanıt verdi: Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında...
15:16 İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu Elif Ada, neredeyse annesi kadar oldu
15:13 Akşener'den hükümete emekli maaşı tepkisi: En düşüğü asgari ücret kadar olmalıdır
14:51 Hakkında tedbir aldıran karısına tokat atıp kucağından 9 aylık çocuğunu alıp kaçtı!
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
15:10 "Siyasetçi velinimetine terörist diyebilir mi" diyen Meral Akşener: Siyasetçiler sürekli birbirine laf çakıyor
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
14:12 İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 15:58:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de damadı tarafından bıçaklanan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement