Vatandaşın talebi üzerine asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Vatandaşın talebi üzerine asayiş uygulaması yapıldı

04.08.2022 10:10
Vatandaşın talebi üzerine asayiş uygulaması yapıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde vatandaşların gece saatlerinde araçta yüksek sesle müzik dinleme ve abartılı egzoz şikayetleri üzerine polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde vatandaşların gece saatlerinde araçta yüksek sesle müzik dinleme ve abartılı egzoz şikayetleri üzerine polis ekipleri tarafından asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalara Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da katıldı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sürücülerin kullandığı abartılı egzoz ve araçta yüksek sesle müzik dinleme konularından rahatsızlık duyan vatandaşlar, ilçedeki işlek caddelerin denetlenmesi konusunda Darıca Kaymakamlığına talepte bulundu. Bunun üzerine Tuzla Caddesi ve İstasyon Caddesi üzerinde asayiş uygulaması yapılması için polis ekipleri görevlendirildi. Polis ekipleri tarafından durdurulan araç sürücülerinin kimlikleri ile belge kontrollerini yapılırken, Genel Bilgi Taraması (GBT) da gerçekleştirildi.

Yapılan uygulamaları bizzat denetleyen Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için güvenlik kuvvetlerimiz gerekli özeni göstermeye devam edecektir" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vatandaşın talebi üzerine asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

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