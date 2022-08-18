KADIN MUHTAR VE AİLESİ HER GÜN SAHİLİ TEMİZLİYOR - Son Dakika
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KADIN MUHTAR VE AİLESİ HER GÜN SAHİLİ TEMİZLİYOR

18.08.2022 10:16

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Yalı Mahallesi Muhtarı Sema Berk, kızı Fulya Bakır ve torunuyla birlikte her akşam saatlerinde deniz kıyısına giderek sahile atılan şişeleri ve çöpleri topluyor.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde Yalı Mahallesi Muhtarı Sema Berk, kızı Fulya Bakır ve torunuyla birlikte her akşam saatlerinde deniz kıyısına giderek sahile atılan şişeleri ve çöpleri topluyor. Muhtar Berk, "Her akşam sahilde gezintiye veya çay kahve içmeye geliyoruz. Deniz kenarında atılan çöpleri ailece topluyoruz" dedi.

Darıca'da denize kıyısı olan Yalı Mahallesi'nin muhtarı Sema Berk, kızı Fulya Bakır ve torunuyla birlikte sahilde her gün çöp topluyor. Berk'in bu davranışı ise mahalle sakinleri tarafından büyük ilgi görüyor. Darıca'daki 14 mahallenin tek kadın muhtarı olan Sema Berk akşamları ailece sahilden çöp topladıklarını belirterek, "Hemen hemen her akşam deniz kıyısına iniyoruz. Temizliğe önem verdiğim için de çöp poşetleri ve eldivenlerimi yanıma alıp her akşam sahilde temizlik yapıyorum. Beni gören kızım ve torunumda temizliğe katılıyor. Şişeler, lastikler ne atılıyorsa topluyoruz. Hep beraber ailece çöpleri topluyoruz. Tertemiz bırakıyoruz ama vatandaşlarımız yine kirletiyor. Sahilimiz güzel ama vatandaşlarımız biraz daha temiz olursa daha da memnun olacağız." dedi.

ANNESİNE YARDIMCI OLUYOR

Annesine sahil temizliği konusunda yardım ettiklerini söyleyen Fulya Bakır, "Anneme bu konuda yardım ettiğim için mutluyum. Annem bu konuda çok titiz elinden gelen her şeyi yapıyor. Biz de ona yardımcı oluyoruz. Buralı olduğumuz için sahil bizim için özel bir yer. Biz oturuyoruz buralarda. İnsanlar denize giriyor. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Ne kadar bu bölge temiz olursa herkes için o kadar güzel olur. Eski yıllarda daha duyarlıydık. Çocukluğumuz burada geçti. İnsanlar eski yıllardaki gibi duyarlı davranmıyor." diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIN MUHTAR VE AİLESİ HER GÜN SAHİLİ TEMİZLİYOR - Son Dakika

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