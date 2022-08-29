Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı

29.08.2022 23:56
Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi'nde marketten ekmek aldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Zuhal K'ye, K.D. yönetimindeki 41 L 3121 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde Zuhal K'nin yolun karşısına son anda koşarak geçmeye çalıştığı görülüyor.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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