Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde Zuhal K'nin yolun karşısına son anda koşarak geçmeye çalıştığı görülüyor.

Kaynak: AA

Kocaeli, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın yaralandı - Son Dakika

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