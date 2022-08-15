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Kavgaya dönüşen olayda O.K. pompalı tüfekle ateş etti. Bu sırada ev sahibinin oğulları A.R.K. ve R.K, seken saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kaynak: AA

Kocaeli, kiracı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de zam isteyen ev sahibinin 2 oğlunu pompalı tüfekle yaralayan kişi yakalandı - Son Dakika

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