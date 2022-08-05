TEM'de duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon yoldan çıktı - Son Dakika
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TEM'de duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon yoldan çıktı

05.08.2022 23:54
TEM'de duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon yoldan çıktı

KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM yolu geçişinde, lastiği patladığı için emniyet şeridi olmayan noktada sağ şeritte duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon, yoldan çıktı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesi TEM yolu geçişinde, lastiği patladığı için emniyet şeridi olmayan noktada sağ şeritte duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon, yoldan çıktı. Kamyonun çarptığı bariyer parçalanarak yola savrulurken, lastiği kontrol eden otomobildeki Kamil Yoldaş yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında TEM yolu Derince ilçesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne gitmekte olan İrfan Ulusoy yönetimindeki 34 ZOU 58 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması üzerine emniyet şeridi olmayan bölgede sağ şeritte durdu. Aynı yönde ilerleyen Sezer Akça yönetimindeki 81 EL 119 plakalı kamyonun sürücüsü, duran otomobile çarpmamak için son anda manevra yaparak yol kenarındaki yeşil alana çıktı. Kamyonun çarptığı bariyer parçalanarak yola savrulurken, otomobilden lastiği kontrol etmek için inen Kamil Yoldaş yaralandı. Kaza nedeniyle TEM yolu Ankara yönü trafiğe kapandı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralanan Kamil Yoldaş'a müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri de yola savrulan demir bariyeri keserek yol dışına çıkardı. Yaralanan Kamil Yoldaş, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sağ şeritte duran otomobilin yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından, yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan TEM yolu yeniden araç geçişine açıldı. Araç sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


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Kaynak: DHA

TEM Otoyolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM'de duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon yoldan çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: TEM'de duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyon yoldan çıktı - Son Dakika
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