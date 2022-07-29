Olay, Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle beraber yaşayan 82 yaşındaki Ali Demir, doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Çocukları, Demir'i boruya asılı halde görünce indirip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ali Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Ali Demir'in alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Dumlupınar, Ali Demir, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kocaeli'nde 82 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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