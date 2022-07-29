Kocaeli'nde 82 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'nde 82 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

29.07.2022 12:53
Kocaeli'nde 82 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 82 yaşındaki Ali Demir, evinde doğalgaz borusuna asılı olarak ölü bulundu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 82 yaşındaki Ali Demir, evinde doğalgaz borusuna asılı olarak ölü bulundu.

Olay, Derince ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle beraber yaşayan 82 yaşındaki Ali Demir, doğalgaz borusuna asılı halde ölü bulundu. Çocukları, Demir'i boruya asılı halde görünce indirip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Ali Demir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden Ali Demir'in alzheimer hastası olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Dumlupınar, Ali Demir, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'nde 82 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'nde 82 yaşındaki adam evinde ölü bulundu - Son Dakika
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