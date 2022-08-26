Olay öğle saatlerinde Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. K.S., bakkal sahibi arkadaşının ricası üzerine kısa bir süreliğine iş yerinin başına geçti. K.S., eline süpürgeyi alarak iş yerinin önünü süpürmeye başladı. Bu sırada seyir halindeki bir otomobil kaldırıma çıkarak K.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan K.S. yaralanırken, otomobil sürücüsü durmadan olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.S.'yi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürerek tedavi altına aldı. Başından yaralanan K.S. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA

Kazım Karabekir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İş yerinin önünü temizlerken otomobil çarptı - Son Dakika

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