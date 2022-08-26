İş yerinin önünü temizlerken otomobil çarptı - Son Dakika
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İş yerinin önünü temizlerken otomobil çarptı

26.08.2022 20:17
İş yerinin önünü temizlerken otomobil çarptı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bakkalın önünü süpüren K.S., otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bakkalın önünü süpüren K.S., otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerinden kaçtıktan 10 dakika sonra geri gelen sürücünün polise teslim olduğu kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Yenikent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. K.S., bakkal sahibi arkadaşının ricası üzerine kısa bir süreliğine iş yerinin başına geçti. K.S., eline süpürgeyi alarak iş yerinin önünü süpürmeye başladı. Bu sırada seyir halindeki bir otomobil kaldırıma çıkarak K.S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan K.S. yaralanırken, otomobil sürücüsü durmadan olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri K.S.'yi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı. Başından yaralanan K.S. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından kaçan otomobil sürücüsü yaklaşık 10 dakika sonra tekrar olay yerine gelerek polise teslim oldu.  OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan kaza, bakkalın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yerinin önünü temizlerken kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucu K.S.'nin havaya savrulduktan sonra düşme anı görülüyor.


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Kaynak: DHA

Kazım Karabekir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İş yerinin önünü temizlerken otomobil çarptı - Son Dakika

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