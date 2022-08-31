Görüntüde, bazı kişilerin çığlık attığı, kimilerinin kavgayı ayırmaya çalıştığı, bazılarının ise dahil olmayarak izlemeyi tercih ettiği gözlendi.

Tarafların yumruk, tekme ve tokatlarla birbirine saldırdığı kavga anı, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA

Kocaeli, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de belediye otobüsünde kavga - Son Dakika

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