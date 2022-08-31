Kocaeli'de belediye otobüsünde kavga - Son Dakika
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Kocaeli'de belediye otobüsünde kavga

31.08.2022 20:24
Kocaeli'de belediye otobüsünde kavga

Kocaeli'nin Derince ilçesinde belediye otobüsünde yolcular arasındaki kavga diğer yolcularca kaydedildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde belediye otobüsünde yolcular arasındaki kavga diğer yolcularca kaydedildi.

İzmit'ten Derince yönüne seyir halindeki belediye otobüsünde, dün akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Sürücünün, otobüsü Deniz Mahallesi Derince tünel mevkisinde durdurması üzerine kavgaya karışan kişiler araçtan indirildi.

Tarafların yumruk, tekme ve tokatlarla birbirine saldırdığı kavga anı, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüde, bazı kişilerin çığlık attığı, kimilerinin kavgayı ayırmaya çalıştığı, bazılarının ise dahil olmayarak izlemeyi tercih ettiği gözlendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de belediye otobüsünde kavga - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de belediye otobüsünde kavga - Son Dakika
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