Olay, Sırrıpaşa Mahallesi Funda Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merdiven boşluğunda şarja takılı olan elektrikli scooterin aküsü patladı. Bir süre sonra merdiven boşluğu dumanla kaplandı. Yanmaya başlayan scooteri gören apartman sakinleri, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaynak: İHA

Elektrikli scooter, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elektrikli scooter alev alev yandı - Son Dakika

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