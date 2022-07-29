Koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin 'maske' umursamazlığı - Son Dakika
Üye Girişi

Koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin 'maske' umursamazlığı

29.07.2022 10:16

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Covid-19 şüphesiyle test için hastaneye gidenlerin, tüm uyarılara rağmen maske takmaması dikkat çekti.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde Covid-19 şüphesiyle test için hastaneye gidenlerin, tüm uyarılara rağmen maske takmaması dikkat çekti. İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Kendinden şüphelenen bütün vatandaşlar, bir kere maske takıp mutlaka hastaneye başvurmalı ve test yaptırmalı" dedi.

Kocaeli'nde koronavirüs vakaları artışa geçti. Covid-19 vaka yoğunluğu haritasına göre, birçok ilçe kırmızı renge döndü. Covid-19 tedbirleri neredeyse her yerde unutulurken, koronavirüs şüphesiyle hastaneye gidenlerin umursamazlığı dikkat çekti. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 Polikliniği'nde test için bekleyenlerin çoğunda maske olmadığı görüldü.

'BİR KERE MASKE TAKIP, HASTANEYE BAŞVURMALI'

Koronavirüs şüphesi taşıyan kişilerin mutlaka maske takması gerektiğini belirten Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, "Kendinden şüphelenen bütün vatandaşlar, bir kere maske takıp mutlaka hastaneye başvurmalı ve test yaptırmalı. Kendini mümkün olduğunca izole etmesi lazım. Çünkü etrafındakilere bulaştırma riski bulunuyor. Maalesef bu son varyantlarda bulaşma hızı çok fazla. Onun için kendini izole edecek, dinlenecek, iyi beslenecek. Zaten aşıları da olduysa; büyük oranda hafif şekilde hatta belli belirsiz şekilde geçirecektir" dedi.


YORUMLAR
500
Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı Kocaeli'de hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı Hatırlatma dozu uygulaması devam ediyor Hatırlatma dozu uygulaması devam ediyor Başkan Zeki Aygün, Avrupa ve Türkiye 3.'sü Ege Önder'i makamında ağırladı Başkan Zeki Aygün, Avrupa ve Türkiye 3.'sü Ege Önder'i makamında ağırladı
Kaynak: DHA

Koronavirüs, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin 'maske' umursamazlığı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:24 Kenan Doğulu'nun evlilik yıl dönümlerinde Beren Saat için yazdığı romantik not büyük beğeni topladı
13:53 Aydın'da öldü sandıkları komşuları yürüyerek gelince ortalık karıştı
13:51 Çöp evde bulunan Muhammed'in babasının anlattıkları anneyi zora sokacak
13:37 Araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 30 kuruş artacak
13:26 Galatasaray'da dünyaca ünlü 10 numara gündeme geldi
13:24 Yavaş gitmesi için uyardığı maganda, baba ve oğlunu silahla kovaladı
13:12 Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi
13:10 Eşlerini öldüren İranlı 3 kadının idam edildiği duyuruldu
13:01 Dua Lipa'nın konser verdiği salonda havai fişek patlatıldı! Yaralıların olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı
13:00 Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 14:39:43. #1.13#
SON DAKİKA: Koronavirüs testi için hastaneye gidenlerin 'maske' umursamazlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement