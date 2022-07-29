Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

29.07.2022 11:19
Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kibritle oynayan çocuklar, çalılık alanda yangın çıkmasına sebep oldu.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kibritle oynayan çocuklar, çalılık alanda yangın çıkmasına sebep oldu. Yangını fark edince kaçan çocuklar, iki sokak ötede yine yangın çıkardı. Öte yandan, alevlerin arasında kalan kaplumbağayı fark eden itfaiye ekipleri, suyla serinletip hayata bağladı.

Olay, Derince ilçesi Elif Sokakta bulunan çalılık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, küçük yaştaki çocuklar kibritle oynarken çalılık alanda yangına sebep oldu. Yangını fark edince hızla oradan kaçan çocuklar, iki sokak sonra yine aynı eylemde bulundu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yapmış oldukları müdahale neticesinde yangını söndürdü.

Yangından kaçan kaplumbağayı suyla serinlettiler

Öte yandan, itfaiyeciler, çalılık alanda yangından kaçan kaplumbağayı fark etti. Yangının olduğu alandan uzaklaştırılan kaplumbağaya su serperek serinlemesi sağlandı. Serinlemesinin ardından kaplumbağa, güvenli bir yerde tekrar doğaya bırakıldı. Kaplumbağayı hayata tutundurma çalışmaları iç ısıtan görüntülere sahne oldu.

Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
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