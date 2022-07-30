Sürücünün kolunu arı sokunca TIR bariyerlere çarptı, 400 litre mazot yola aktı - Son Dakika
Üye Girişi

Sürücünün kolunu arı sokunca TIR bariyerlere çarptı, 400 litre mazot yola aktı

30.07.2022 14:09
Sürücünün kolunu arı sokunca TIR bariyerlere çarptı, 400 litre mazot yola aktı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ayhan Arpacı'nın kolunu arı sokunca kontrolünü kaybettiği TIR'ı bariyerlere çarptı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ayhan Arpacı'nın kolunu arı sokunca kontrolünü kaybettiği TIR'ı bariyerlere çarptı. Arpacı kazada yara almazken, aracın delinen yakıt deposundan yaklaşık 400 litre mazot yola aktı.

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkisinde meydana geldi. Gebze ilçesinden aldığı karton bardakları Amasya'ya götüren Ayhan Arpacı idaresindeki 05 KK 519 plakalı TIR'a camdan giren arı, sürücü Ayhan Arpacı'nın kolunu soktu. Arpacı'nın kontrolünü kaybettiği TIR, bariyerlere çarptı. Kaza anında aracın yakıt deposu kopup delindi, yaklaşık 400 litre mazot yola aktı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri geldi. Karayolları ekipleri, mazot dökülen yola kum döktü. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.Kazadan yara almadan kurtulan Ayhan Arpacı, "Camdan arı girip kolumu soktu. Arıyı çıkarmaya çalışırken kontrolü kaybettim. Önce menfeze aracın ön alt tarafını çarptım. Daha sonra da aşağısı uçurum olduğu için toparlamaya çalışırken bariyerlere çarptım. Yakıt deposu kopup delinirken radyatör delindi" dedi.

Kazayla ilgili tutanak tutuldu.


YORUMLAR
500
Geri dönüşüme gidecek kağıtları taşıyan tır Kuzey Marmara'da devrildi Geri dönüşüme gidecek kağıtları taşıyan tır Kuzey Marmara'da devrildi Kocaeli haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır devrildi Kocaeli haberleri: Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır devrildi
Kaynak: DHA

Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücünün kolunu arı sokunca TIR bariyerlere çarptı, 400 litre mazot yola aktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:51 8,5 aylık hamile olan Demet Evgar'ın mayolu pozlarına beğeni yağdı
13:32 Fenerbahçe'nin dev borcu açıklandı: 6 milyar 423 milyon lira
13:09 Birce Akalay'ın başı sahte hesaplarla dertte! Savcılığa koştu
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:38 Apartmanın önünde kanlar içinde bulundu! Bıçağın üzerine düştüğünü iddia etti
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
12:11 Beninli bakanın Macron'un dokunduğu omzunu temizlediği görüntüler yankı uyandırdı! Fransız medyası görmezden geldi
12:09 5 lira eksik harcadı diye indirildiği market servisinin altına yattı
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalp krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 14:09:12. #1.11#
SON DAKİKA: Sürücünün kolunu arı sokunca TIR bariyerlere çarptı, 400 litre mazot yola aktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement