İhbar üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri geldi. Karayolları ekipleri, mazot dökülen yola kum döktü. Kaza nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlandı.Kazadan yara almadan kurtulan Ayhan Arpacı, "Camdan arı girip kolumu soktu. Arıyı çıkarmaya çalışırken kontrolü kaybettim. Önce menfeze aracın ön alt tarafını çarptım. Daha sonra da aşağısı uçurum olduğu için toparlamaya çalışırken bariyerlere çarptım. Yakıt deposu kopup delinirken radyatör delindi" dedi.

Kaynak: DHA

Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sürücünün kolunu arı sokunca TIR bariyerlere çarptı, 400 litre mazot yola aktı - Son Dakika

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