Dün aynı bölgede başka bir halk otobüsü de durakta yolcu indirdikten sonra geri hareket ederek yol kenarındaki binanın bahçesine düşmüştü.

İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Devrim Bal'dan Tepki: 'Başiskele'de Tutuş Gibi Bir Meclis Üyesi Yok da Başiskele Halkının Paraları Kiralamalara Heba...

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de yol kenarındaki binaya çarpan midibüsteki 12 kişi yaralandı - Son Dakika

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