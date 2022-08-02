Rampada geri kayan halk otobüsü, başka otobüse çarpıp bahçeye düştü: 8 yaralı - Son Dakika
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Rampada geri kayan halk otobüsü, başka otobüse çarpıp bahçeye düştü: 8 yaralı

02.08.2022 20:04
Rampada geri kayan halk otobüsü, başka otobüse çarpıp bahçeye düştü: 8 yaralı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, rampada kalkış yapamayan özel halk otobüsü geri kayıp, başka bir halk otobüsüne çarparak bir binanın bahçesine düştü.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, rampada kalkış yapamayan özel halk otobüsü geri kayıp, başka bir halk otobüsüne çarparak bir binanın bahçesine düştü. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Rampadan yukarı çıkan Engin Ayaz idaresindeki 41 J 0469 plakalı özel halk otobüsü, Cavit Sokak durağında yolcu indirdikten sonra kalkış yapamadı. Motoru duran araç, geri kayarak aşağı yönde giden Hüseyin Nalbant idaresindeki 41 J 0237 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, bir binanın bahçesine düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri bahçeye düşen araçta mahsur kalanları kurtarırken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralanan 8 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, araç sürücülerini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.OTOBÜS ŞOFÖRLERİ KONUŞTUGeri kayan aracın çarptığı özel halk otobüsünün sürücüsü Hüseyin Nalbant, "Araç bu durakta yolcu indirdi. Sonra biraz hareket ettikten sonra motoru stop etti. Tekrar arabayı çalıştıramadı ve geri geri kayıp benim arabama vurdu. Benden kurtulup buraya uçtu" dedi.Bahçeye düşen aracın sürücüsü Engin Ayaz ise, "Araba geri kayınca yanda park eden araçlara çarpmamak için direksiyon kırdım. Diğer otobüse vurdum. Burada yolcu indirdim. Sonra araba rampada çekmedi. Otobüs aşırı doluydu. 60 kişi yolcu vardı arabada, çekmedi. Benim durdurma şansım da yoktu" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rampada geri kayan halk otobüsü, başka otobüse çarpıp bahçeye düştü: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rampada geri kayan halk otobüsü, başka otobüse çarpıp bahçeye düştü: 8 yaralı - Son Dakika
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