Aynı yerde 2 günde 2'nci kaza: Halk otobüsü rampada geri kaydı; 12 yaralı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde rampadaki durakta kalkış yapamayan özel halk otobüsü, geri kayarak bir binaya çarptı. Kazada 12 yolcu yaralanırken, aynı bölgede 2 gün üst üste özel halk otobüslerinin kaza yapması vatandaşları isyan ettirdi.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Derince Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki Ergün Sokak durağında yolcu indiren Uğur T. yönetimindeki 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsü, rampada kalkış yapamayarak geri kaydı. Yaklaşık 50 metre geri kayan özel halk otobüsü, 3 katlı bir binaya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla, yaralanan 12 yolcu otobüsten çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AYNI YERDE 2 GÜN ÜST ÜSTE KAZAAynı cadde üzerinde dün ise yine bir özel halk otobüsü rampada kalkış yapamaması sonrasında freni tutmayarak bir binanın bahçesine düştü. Dün yaşanan kazada 8 kişi yaralandı. Aynı cadde üzerinde 2 gün üst üste özel halk otobüsünün kaza yapması üzerine bölgede yaşayanlar isyan etti.

Cadde üzerindeki bir tekstil atölyesinde çalışan Asiye Sarıyar, "Biz çalışıyorduk. Büyük bir gürültü duyup dışarıya çıktık. Otobüs bizim binamıza çarpmış. İnsanlar araçtan inmeye çalışıyordu. Biz de yardımcı olduk. Kanaması olanlara yardım ettik. Dün de biraz daha yukarıda aynı kaza olmuştu. Anladığımız kadarıyla hep aynı sorunlar yaşanıyor. Bu sokağın bayır olması sebebiyle fren sesleri sürekli oluyor. Kazalar da oluyor" dedi.