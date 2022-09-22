Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan avukat, 10 yıl hapisle cezalandırıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan avukat, 10 yıl hapisle cezalandırıldı

22.09.2022 17:08
Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan avukat, 10 yıl hapisle cezalandırıldı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık D.K. ile müşteki E.A. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, dosyaya gelen evrakların okunmasının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Söz verilen müşteki E.A, sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğini savunarak, mütalaaya katıldığını ifade etti.

Sanık D.K. ise esasa ilişkin savunmasında, müştekinin yalan söylemeye devam ettiğini iddia ederek, öldürme ve yaralama kastının olmadığını öne sürdü.

Kendisine saldıracağını düşündüğü için silahı E.A'yı korkutmak maksadıyla yere sıktığını söyleyen D.K, "İki el ateş ettikten sonra silahın kabzasıyla kafasına birkaç kez vurdum. Aramızda bir metre mesafe vardı, o mesafeden taşla kuş vururdum." ifadelerini kullandı.

Sanık D.K, olayın kendi iradesiyle sonlandığını, mütalaaya katılmadığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıl 2 ay, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Yenikent Mahallesi'nde 4 Aralık 2021'de yaşanan olaya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tartıştığı E.A'yı silahla yaraladığı iddia edilen avukat D.K'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan avukat, 10 yıl hapisle cezalandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayan avukat, 10 yıl hapisle cezalandırıldı - Son Dakika
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