Gemide yangın paniği - Son Dakika
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Gemide yangın paniği

22.08.2022 09:27

Kocaeli'nin Derince Limanı'na gelen Rus bandıralı geminin taşıdığı mekanik cihazlarda yangın çıktı.

Kocaeli'nin Derince Limanı'na gelen Rus bandıralı geminin taşıdığı mekanik cihazlarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmek için geminin kapaklarını açıp daracık alana girerek verdiği mücadele saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay, Kocaeli'nin Derince Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limana gelen Rus bandıralı bir geminin taşıdığı mekanik cihazlarda yangın çıktı. Durum fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, kapakları açarak geminin içine girip cihazlardaki yangını söndürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin daracık kapakları açıp daracık alanda yangını söndürmek için sarf ettikleri çaba kameralara yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

YORUMLAR
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Virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı Virajı alamayan kamyon devrildi: 1 yaralı İtfaiye ekibi dumanların arasına dalıp kurtardı, mutluluğun fotoğrafı İtfaiye ekibi dumanların arasına dalıp kurtardı, mutluluğun fotoğrafı
Kaynak: İHA

Derince Limanı, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gemide yangın paniği - Son Dakika

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