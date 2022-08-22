Olay, Kocaeli'nin Derince Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limana gelen Rus bandıralı bir geminin taşıdığı mekanik cihazlarda yangın çıktı. Durum fark edilince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, kapakları açarak geminin içine girip cihazlardaki yangını söndürdü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin daracık kapakları açıp daracık alanda yangını söndürmek için sarf ettikleri çaba kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

Derince Limanı, İtfaiye, Kocaeli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Gemide yangın paniği - Son Dakika

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